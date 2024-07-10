Bölüm Başı Aldığı Ücret Dudak Uçuklattı

Ünlü oyuncu Çağatay Ulusoy'un Gaddar dizisinde bölüm başı aldığı ücret ortaya çıktı. Ulusoy'un kazancını duyanlar şoke oldu.

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Bölüm Başı Aldığı Ücret Dudak Uçuklattı

Çağatay Ulusoy son dönemin popüler oyuncuları arasında yer alıyor. Dizisi reytinglere yenik düşen Çağatay Ulusoy Gaddar'ın final yapmasının ardında soluğu tatilde aldı.

Şimdilerde Bodrum Cennet Koyu'nda görüntülenen Ulusoy lüks teknesinde denizin ve güneşin tadını çıkarıyor.

Ünlü oyuncunun Gaddar dizisinden bölüm başı aldığı ücret de ortaya çıktı. Sosyal medyadaki iddialara göre Ulusoy diziden her bir bölüm için 2 milyon TL kazanmış.

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Çağatay Ulusoy
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