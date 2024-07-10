Yıllar Sonra Ortaya Çıktı! Adile Naşit, Hababam Sınıfı'ndan O İsmi Evlatlık İstemiş

Hababam Sınıfı Sınıfta Kaldı filminde 'Bacaksız' rolüyle tanınan Tuncay Akça'yı seslendiren Adile Naşit'in Akça'yı evlatlık olarak istediği ortaya çıktı. Akça, "Onunla uzun yıllar geçirdim ve çok anılarımız var" dedi.

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Yıllar Sonra Ortaya Çıktı! Adile Naşit, Hababam Sınıfı'ndan O İsmi Evlatlık İstemiş

'Hababam Sınıfı Sınıfta Kaldı' ve 'Hababam Sınıfı Uyanıyor' filmlerinde hayat verdiği 'Bacaksız' rolüyle tanınan, Tuncay Akça, 'Kim Seslendirdi' adlı YouTube kanalında çarpıcı açıklamalarda bulundu.

Akça'nın en dikkat çeken açıklaması Hababam Sınıfı Sınıfta Kaldı'da kendisini seslendiren ve 1975 yapımı 'Bizim Aile' filminde annesi rolünü oynayan usta sanatçı Adile Naşit hakkındaki sözleri oldu.

'BENİ EVLATLIK İSTEMİŞTİ'

Akça şunları söyledi:

"'Adile Naşit öldü' dediler, televizyonun karşısında üç saat donup kalmışım. Arkadaşlarım zor kendime getirdi. Allah rahmet eylesin, ölüm haberini öyle aldım. Beni evlatlık istemişti. Balmumcu’da otururdu; üst katta Adile Naşit, alt katta Ayşen Gruda. Bayramlarda Adile ablaya portakal, mandalina alır giderdim. Adile abla saat 11.00 gibi kahvaltı hazırlardı, birlikte yerdik. Her bayramda yanına giderdim. Onunla uzun yıllar geçirdim ve çok anılarımız var."

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