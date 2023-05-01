Adile Naşit'in çay tepsisini çaldılar
Bolu Belediyesi tarafından kentin farklı noktalarına yerleştirilen heykellerden biri olan Adile Naşit heykelinin çay tepsisi çalındı. Belediye Başkanı Özcan, hırsızlara tepki gösterdi.
Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, kentin işlek noktalarından birisine belediye tarafından koyulan Adile Naşit heykelinin çay tepsisinin çalındığını belirtti.
Sosyal medya hesabından tepki gösteren Özcan, "Kanal Yolu Projemizde bulunan Adile Naşit heykelinin elindeki tepsi birisinin bir yerine batmış ki çalmış. Geri zekâlılar o çayları gerçek mi sandınız? Elimizde kamera görüntüleri var ve AKP binasında olduğundan şüphelenmiyor değilim! Uyarıyorum! O tepsi ya güzellikle gelecek ya da ben getirtmesini bilirim!!!" ifadelerini kullandı.
Kanal Yolu Projemizde bulunan Adile Naşit heykelinin elindeki tepsi birisinin bir yerine batmış ki çalmış. Geri zekâlılar o çayları gerçek mi sandınız? Elimizde kamera görüntüleri var ve AKP binasında olduğundan şüphelenmiyor değilim! Uyarıyorum! O tepsi ya güzellikle gelecek ya… pic.twitter.com/DZiXknl5G9— Tanju ÖZCAN (@tanjuozcanchp) April 30, 2023