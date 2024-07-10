Yeşilçam'ın Efsanesi Kadir İnanır'dan Kötü Haber! Tekrar Yoğun Bakıma Kaldırıldı

Yeşilçam’ın efsane isimlerinden Kadir İnanır yeniden yoğun bakıma kaldırıldı. Kadir İnanır’ın entübe edildiği söylenirken hayat arkadaşı Jülide Kural’dan açıklama geldi.

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Yeşilçam'ın Efsanesi Kadir İnanır'dan Kötü Haber! Tekrar Yoğun Bakıma Kaldırıldı

Kadir İnanır, mart ayında beynine üçüncü kez pıhtı atması sonucu hastaneye kaldırılmış ve tedavi olmaya başlamıştı. Hastalığı stabil ilerleyen usta oyuncunun bir süre önce fizik tedavi gördüğü de açıklanmıştı.

SON DURUMU NE?

Entübe edildiği öne sürülen Kadir İnanır tekrar yoğun bakıma alındı. Sağlık durumu hakkında hayat arkadaşı Jülide Kural'dan açıklama geldi. Kural Hürriyet'ten İsmail Bayrak'a usta oyuncunun son durumunu anlattı.

“YOĞUN BAKIMDA 3. GÜNDEYİZ”

Kural; “Fizik tedavi merkezinde tedavimiz devam ediyordu ancak akciğerinde görülen hafif enfeksiyon nedeniyle yeniden hastaneye döndük. Bu süreçte asla eve gitmedi. Bir hastaneden diğer fizik tedavi hastanesine geçiş yapmıştık. Yoğun bakımda 3. gündeyiz ama tedbir amaçlı. Çok uzun süre hastanede olması sebebiyle doktorları titiz davranıyor. Büyük bir rahatsızlık değil, entübelik de bir durum yok.” ifadelerini kullandı.

Jülide Kural: Kadir İnanır kontrol amaçlı hastaneye kaldırıldıJülide Kural: Kadir İnanır kontrol amaçlı hastaneye kaldırıldıGüncel

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