Emilia Clarke, Formula 1 Arabasını 'Dracarys' Diyerek Ateşledi

Game Of Thrones dizisinde “Andalların, Rhoynarın ve İlk İnsanların Kraliçesi, Büyük Çim Denizi’nin Khaleesi’si, Meereen Kraliçesi, Zincirkıran, Ejderhaların Annesi” gibi unvanlara sahip Daenerys Targaryen rolüne can veren Emilia Clarke dizideki meşhur bir sahneyi tekrar canlandırdı.

Britanya Grand Prix Formula 1 yarışması bu yıl renkli görüntülere sahne olurken ünlüler de yarışı takip etmek için piste akın etti. Emilia Clarke'ta yarışı izlemek için giden oyunculardan oldu. Emilia Clarke, Scuderia Ferrari takımındaki Charles Leclerc ile birlikte poz vermek için piste gittiği sırada McLaren'in F1 arabasını ateşlerken videosu çekildi ve McLaren'ın X hesabında "Hepimizin istediği Game of Thrones sonu" notuyla paylaşıldı. İşte o video:

Videoyu izleyen X kullanıcılarından biri Daenerys Targaryen'in McLaren'in F1 arabasını ateşlerken neden 'Dracarys' demediğini sordu. Ve kullanıcının bu çağrısı cevapsız kalmadı.

McLaren X hesabı, "Bunu sen istedin" diyerek Emilia Clarke'ın F1 arabasını ateşlerken 'Dracarys' diye seslenmesini videoya aldı. Game of Thrones'un ünlü sahnesi böylece yine yaratılmış oldu.