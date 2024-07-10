Canlı Yayında Açıkladı: Wanda Nara, Icardi'den Ayrıldı

Wanda Nara'nın Icardi'den ayrılacağı yönünde çıkan iddiaların ardından Nara, Icardi'yi Instagram'dan takipten çıkmıştı. Arjantin'de ulusal bir kanala konuşan Nara, ayrılık iddialarını doğruladı.

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Canlı Yayında Açıkladı: Wanda Nara, Icardi'den Ayrıldı

Galatasaray’ın yıldız futbolcusu Mauro Icardi ve fenomen eşi Wanda Nara’nın boşanacağı iddia edilmişti. Ciudad Magazin’in haberine göre, Nara’nın eşi Icardi'ye boşanma davası açtığı öne sürülmüştü. Tüm iddiaların ardından ise Nara’nın Icardi’yi Instagram’dan takipten çıkardığı, Icardi’nin ise hala takip ettiği görülmüştü.

Canlı Yayında Açıkladı: Wanda Nara, Icardi'den Ayrıldı - Resim : 1

Icardi'nin eşi Wanda Nara, Arjantin'de ulusal bir kanal olan America TV'de canlı yayına bağlanarak Arjantinli golcüden ayrıldığını açıkladı. Wanda, "Mauro'dan ayrıldım. Kişisel ve sağlık problemleri nedenleriyle bir kez daha denedim ama olmadı" dedi.

Geçmişte de birçok kez magazin sayfalarına düşen ve ayrılıp barışma durumu olan çift, yeniden ayrılıyor. İddiaya göre Nara, yıldız oyuncusunun tüm mülkleri kendisine bırakmasını istiyor.

Canlı Yayında Açıkladı: Wanda Nara, Icardi'den Ayrıldı - Resim : 2

ARKADAŞININ EŞİYDİ

Icardi, arkadaşının eşiyle ilişki yaşayıp boşanmalarına sebep olduğu için ülkesinde hain olarak anılıyor.

25 Kasım 2020’de hayata gözlerini yuman Arjantin’in futbol efsanesi Maradona, katıldığı bir programda Icardi için şunları söylemişti:

"Icardi bir hain. Arkadaşını evine yemek yemek için gidip sonra onun karısıyla evlenemezsin. Maxi Lopez'e yaptığı bir ihanettir. Hayatında ve futbolda yaptıklarının bedelini ödeyeceksin."

Kaynak: Gerçek Gündem

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