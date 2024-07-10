Barış Alper Yılmaz Meşhur Çocukluk Fotoğrafını Tekrarladı
EURO 2024'teki Türkiye - Hollanda maçında gösterdiği performans ile adından söz ettiren Barış Alper Yılmaz'ın babasıyla paylaştığı fotoğraf gündem oldu. Fotoğrafa beğeni ve yorum yağdı.
Galatasaray forması altında geçen sezon sergilediği performansla Avrupa'nın dikkatini çeken Barış Alper Yılmaz, A Milli Takım formasıyla EURO 2024'te de kendinden söz ettirdi.
Futbolun yeni yıldızlarından Barış Alper Yılmaz, sosyal medya paylaşımıyla gündem oldu.
Barış Alper Yılmaz babasıyla meşhur çocukluk fotoğrafını yeniden canlandırdı
Yılmaz'ın paylaşımı sosyal medyada beğeni topladı.
İşte o fotoğraf: