Arda Güler'i Geride Bıraktı: Lamine Yamal Turnuva Tarihine Geçti
İspanya Milli Takımı'nın 17 yaşındaki oyuncusu Lamine Yamal, Fransa ağlarına attığı golüyle milli futbolcumuz Arda Güler'in elinde bulunan Avrupa Şampiyonası tarihinde gol atan en genç futbolcu olma unvanını eline geçirdi.
EURO 2024 yarı finalinde Fransa ağlarını sarsan İspanyol yıldız Lamine Yamal tarihe geçmeyi başardı.
Attığı nefis golle Fransa ağlarını havalandıran Lamine Yamal, Pepe'nin (17 yaş 239) rekorunu geride bırakarak büyük turnuvalarda gol atan en genç oyuncu olarak tarihe geçti. (16 yaş 362 gün)
Lamine Yamal, 19 yaşında gol atan Arda Güler'i de geçerek, Avrupa Şamiyonası tarihinde en genç gol atan isim olmayı da başardı.
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