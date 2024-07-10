Arda Güler'i Geride Bıraktı: Lamine Yamal Turnuva Tarihine Geçti

EURO 2024 yarı finalinde Fransa ağlarını sarsan İspanyol yıldız Lamine Yamal tarihe geçmeyi başardı.

Attığı nefis golle Fransa ağlarını havalandıran Lamine Yamal, Pepe'nin (17 yaş 239) rekorunu geride bırakarak büyük turnuvalarda gol atan en genç oyuncu olarak tarihe geçti. (16 yaş 362 gün)

Lamine Yamal, 19 yaşında gol atan Arda Güler'i de geçerek, Avrupa Şamiyonası tarihinde en genç gol atan isim olmayı da başardı.