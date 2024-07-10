Arda Güler'i Geride Bıraktı: Lamine Yamal Turnuva Tarihine Geçti

İspanya Milli Takımı'nın 17 yaşındaki oyuncusu Lamine Yamal, Fransa ağlarına attığı golüyle milli futbolcumuz Arda Güler'in elinde bulunan Avrupa Şampiyonası tarihinde gol atan en genç futbolcu olma unvanını eline geçirdi.

Son Güncelleme:
Arda Güler'i Geride Bıraktı: Lamine Yamal Turnuva Tarihine Geçti

EURO 2024 yarı finalinde Fransa ağlarını sarsan İspanyol yıldız Lamine Yamal tarihe geçmeyi başardı.

Attığı nefis golle Fransa ağlarını havalandıran Lamine Yamal, Pepe'nin (17 yaş 239) rekorunu geride bırakarak büyük turnuvalarda gol atan en genç oyuncu olarak tarihe geçti. (16 yaş 362 gün)

Lamine Yamal, 19 yaşında gol atan Arda Güler'i de geçerek, Avrupa Şamiyonası tarihinde en genç gol atan isim olmayı da başardı.

Etiketler
İspanya
Son Güncelleme:
EURO 2024'ün İlk Finalisti İspanya Oldu EURO 2024'te İlk Finalist İspanya
Kanal D'den Yeni Dizi Anlaşması! Ünlü Oyuncuyu Yıllar Sonra Ekrana Getirecekler Kanal D'den Yeni Dizi Anlaşması! Ünlü Oyuncuyu Yıllar Sonra Ekrana Getirecekler
İlber Ortaylı'ya Göre Mutlaka Gidilmesi Gereken 2 Türk Kenti! Herkes Gidip Görmeli İlber Ortaylı'ya Göre Mutlaka Gidilmesi Gereken 2 Türk Kenti! Herkes Gidip Görmeli
Süper Lig Devi Bertuğ Yıldırım İçin Harekete Geçti Süper Lig Devi Bertuğ Yıldırım İçin Harekete Geçti
ÇOK OKUNANLAR
Resmi Gazete'de Yayımlandı: 5 İlin Valisi Değişti 5 İlin Valisi Değişti
Arda Güler'i Geride Bıraktı: Lamine Yamal Turnuva Tarihine Geçti Arda Güler'i Geride Bıraktı: Lamine Yamal'dan Çifte Rekor
Canlı Yayında İpler Gerildi: Buket Aydın Stüdyoyu Terk Etti Canlı Yayında İpler Gerildi: Buket Aydın Stüdyoyu Terk Etti
ABD'de Erdoğan Alarmı! Sokaklar Trafiğe Kapatıldı ABD'de Erdoğan Alarmı!
Sarkozy'nin Yolsuzluk Davası Eşi Carla Bruni'yi de Vurdu Sarkozy'nin Yolsuzluk Davası Eşi Carla Bruni'yi de Vurdu