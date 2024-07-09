Süper Lig Devi Bertuğ Yıldırım İçin Harekete Geçti

Süper Lig devi Fenerbahçe, transfer çalışmalarına hız verdi. Kulüp, 21 yaşındaki milli golcü Bertuğ Yıldırım'ı kadrosuna katmak için harekete geçti.

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Süper Lig Devi Bertuğ Yıldırım İçin Harekete Geçti

Geçen sezon forvet hattında yalnızca Edin Dzeko ile oynayan Fenerbahçe, yerli ve yabancı iki golcü transferi yapmayı hedefliyor. Yabancı golcü transferinde Youssef En-Nesyri ile son aşamaya gelen sarı-lacivertliler, yerli golcü için Bertuğ Yıldırım'ı tercih etti.

Kulüp, Bertuğ Yıldırım için kulübü Rennes ile resmi temas kurarak milli futbolcu için Fransız teklifini sundu.

Sarıyer altyapısından yetişen ve Hatayspor'da adını duyuran Bertuğ Yıldırım, 2023 yazında 5.4 milyon Euro bonservis bedeliyle Rennes'e transfer olmuştu. Geçen sezon 21'i lig maçı olmak üzere toplam 31 maçta 2 gol atıp 2 asist yapan 21 yaşındaki A Milli futbolcu, Fenerbahçe'nin radarına girdi.

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