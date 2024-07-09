Adı Fenerbahçe ile Anılan Mason Greenwood'a Yeni Talip: Son Karar Oyuncuda

Bir süredir adı Fenerbahçe ile anılan Manchester United'ın forveti Mason Greenwood'un yeni adresi belli oluyor.

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Adı Fenerbahçe ile Anılan Mason Greenwood'a Yeni Talip: Son Karar Oyuncuda

İsmi Fenerbahçe ile anılan Manchester United'ın yıldız ismi Mason Greenwood'a bir talip daha çıktı.

İngiliz basınında yer alan haberlere göre Ligue 1 ekibi Marsilya, Manchester United'ın forveti Greenwood'u transfer etmek istiyor.

Marsilya, Greenwood için 31 milyon Euro'luk bir teklif yaptı. Görüşmeleri sürdüren iki tarafın bonservis konusunda anlaşmaya vardığı ifade edildi.

Manchester United, satıştan elde edilecek kardan %40-50 pay alacak. Ancak transferin gerçekleşmesi için Greenwood'un da onayı gerekiyor.

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