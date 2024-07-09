EURO 2024'ün İlk Finalisti İspanya Oldu

EURO 2024 yarı final maçında Fransa'yı 2-1 mağlup eden İspanya, final biletini aldı. İspanya'nın finalde, yarın oynanacak olan İngiltere-Hollanda maçının galibiyle Avrupa'nın en büyüğü olmak için kozlarını paylaşacak.

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EURO 2024'ün İlk Finalisti İspanya Oldu

EURO 2024 yarı finalinde İspanya ile Fransa karşı karşıya geldi.

İspanya, 1-0 geriye düştüğü karşılaşmayı 2-1 kazanarak final biletini aldı.

Fransa 9'ncu dakikada Kolo Muani'nin golüyle 1-0 öne geçmişti.

İspanya, Lamin Yamal'ın şahane şutuyla bulduğu golle skora dengeyi getirmiş, sadece 4 dakika sonra Dani Olmo'nun golüyle 2-1 öne geçmişti.

İlk yarısı 2-1 İspanya'nın üstünlüğüyle tamamlanan karşılaşmanın ikinci yarısında gol sesi çıkmadı ve İspanya finale yükselen ilk takım oldu.

FİNAL 14 TEMMUZ'DA

İspanya'nın finaldeki rakibi Hollanda ile İngiltere arasındaki maçın ardından belli olacak. Final maçı 14 Temmuz Pazar akşamı Berlin'de oynanacak.

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Euro 2024 İspanya Fransa
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