Milan'dan Arda Güler'e Teklif! Real Madrid Ne Yanıt Verdi?

Geçen sezonun başında Fenerbahçe'den Real Madrid'e transfer olan ve burada kısıtlı süre forma şansı bulmasına rağmen başarılı bir performans sergileyen Arda Güler'e İtalyan devi Milan'dan transfer teklifi geldi. Real Madrid'in, Milan'ın teklifini net bir şekilde reddettiği belirtildi.

Milan'dan Arda Güler'e Teklif! Real Madrid Ne Yanıt Verdi?

Geçtiğimiz sezon Real Madrid'de özellikle ligin son haftalarında çıkış yakalayan Arda Güler, başarılı futbolunu EURO 2024'te de sürdürmüştü.

Arda Güler'e Avrupa devinden bir teklif geldiği ve İspanyolların son kararını verdiği iddia edildi.

İspanyol basınından Defensa Central'in haberine göre; EURO 2024'te adından sıkça söz ettiren milli yıldıza son olarak Milan talip oldu.

BRAHIM DIAZ FORMÜLÜ

İtalya temsilcisinin daha önce Brahim Diaz'a yaptığı gibi 19 yaşındaki futbolcu için de satın alma opsiyonlu kiralık teklifi yaptığı iddia edilirken, Madrid ekibinin yanıtı da belli oldu.

REAL MADRID'DEN NET YANIT

Haberde, EURO 2024 sonrası daha da değer kazanan Arda Güler için gelen bu teklifin kesin bir şekilde reddedildiği ve İspanyol devinin genç yetenekle yollarını ayırmayı düşünmediği aktarıldı.

ARDA'NIN REAL MADRİD PERFORMANSI

Uzun süren sakatlığını atlatan Arda Güler, LaLiga'da çıktığı 10 maçta 6 gol atmayı başarmıştı.

Arda Güler, EURO 2024'te gösterdiği performansla beğenileri toplamıştı. Genç yıldız 1 gol ve 2 asist ile turnuvayı tamamlamıştı.

Arda Güler'in güncel piyasa değeri 30 milyon euro gösteriliyor.

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