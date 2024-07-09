Galatasaray'da Yabancı Temizliği: Ayrılacak İsimler Belli Oldu

Galatasaray'da yeni sezon hazırlıkları başladı. Kadrosunda 16 yabancı oyuncu bulunduran sarı kırmızılılarda, Teknik Direktör Okan Buruk'un ayrılacak oyuncuları bu kampta belirleyeceği öne sürüldü.

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Galatasaray'da Yabancı Temizliği: Ayrılacak İsimler Belli Oldu

Galatasaray'da yeni sezon hazırlıkları başladı. Hazırlık döneminin ilk kampı için Avusturya'ya giden sarı-kırmızılıların kadrosunda bulunan 16 yabancı oyuncudan bazıları ile yollarını ayıracağı öne sürüldü.

KİMİN GİDECEĞİ KAMPTTA BELLİ OLACAK

Teknik Direktör Okan Buruk'un ayrılacak oyuncuları kamp sürecinde belirleyeceği belirtiliyor.

TRT Spor'un haberine göre, Galatasaray'da Matias Ross, Oliviera ve Cicaldau'nun yeni sezonda kadroda düşünülmüyor.

Öte yandan yönetimin Tete ve Yusuf Demir'in de kiralanmayı planladığı, Ziyech ve Zaha gibi önemli oyunculara iyi teklif gelmesi durumunda da takımdan ayrılmalarına izin verebileceği ifade edildi.

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