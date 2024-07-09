Galatasaray'a Fenerbahçe'den Transfer: 2 Yıllık Sözleşme İmzalandı

Galatasaray, 4 sezondur Fenerbahçe forması giyen ismi renklerine bağladı. Galatasaray HDI Sigorta Erkek Voleybol Takımı, tecrübeli libero Hasan Yeşilbudak ile 2 yıllık sözleşme imzaladığını duyurdu.

Galatasaray'a Fenerbahçe'den Transfer: 2 Yıllık Sözleşme İmzalandı

Galatasaray'a Fenerbahçe'den transfer. Yeni sezon transfer çalışmalarına başlayan Galatasaray HDI Sigorta Erkek Voleybol Takımı, tecrübeli libero Hasan Yeşilbudak ile 2 yıllık sözleşme imzaladı.

Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, şu ifadeler kullanıldı:

"Kulübümüz, son dört sezondur Fenerbahçe Parolapara forması giyen Hasan Yeşilbudak ile kadrosunu güçlendirdi. Profesyonel voleybol kariyerine 2002 yılında Arçelik’te başlayan 1984 doğumlu oyuncu, sırasıyla Halkbank, Arkas Spor ve Fenerbahçe Parolapara ekiplerinde oynadı. Kulüp kariyerinde 6 Efeler Ligi, 1 Türkiye Kupası ve 3 Türkiye Süper Kupası şampiyonluğu bulunan oyuncu, Türkiye Erkekler Voleybol Ligi’nde birçok kez en iyi libero seçildi. Hasan Yeşilbudak’a Galatasaray HDI Sigorta’ya hoş geldin der, sarı kırmızılı forma altında başarılar dileriz."

Kaynak: DHA

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