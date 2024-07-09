Premier Lig'in Devleri, Ferdi Kadıoğlu İçin Karşı Karşıya Geldi: Bonservisine Servet Ödeyecekler

Fenerbahçe'de geçirdiği başarılı sezonun ardından EURO 2024'teki performansıyla dünya devlerini peşine takan Ferdi Kadıoğlu, Premier Lig'den Manchester United ve Arsenal'i karşı karşıya getirdi.

Premier Lig'in Devleri, Ferdi Kadıoğlu İçin Karşı Karşıya Geldi: Bonservisine Servet Ödeyecekler

Fenerbahçe'deki başarılı performansını EURO 2024'te taçlandıran Ferdi Kadıoğlu için devler transfer yarışısına girdi.

İngiliz basınında çıkan habere göre Ferdi Kadıoğlu için en cazip teklif Arsenal ve Manchester United'dan.

Arsenal'in 21-25 milyon sterlin bandında bir teklifle Fenerbahçe'nin kapısını çalacağı belirtilirken Manchester United'ın ise bu teklifin üzerine çıkabileceği aktarıldı.

Manchester United'ın Luke Shaw ve Tyrell Malacia'nın geçen sezon yaşadığı sakatlıklardan dolayı iyi bir sol bek ile kadrosunu güçlendirmek istediği ifade edildi.

ARSENAL'E KAPTIRMAK İSTEMİYORLAR

Ferdi Kadıoğlu'nun bu nedenle Manchester United için oldukça önemli bir transfer olabileceği ve bu neden Kırmızı Şeytanlar'ın milli futbolcuyu Arsenal'e kaptırmak istemeyeceği aktarıldı.

Ferdi Kadıoğlu bu sezon Fenerbahçe formasıyla 51 maça çıktı.

24 yaşındaki futbolcu bu karşılaşmalarda 3 gol ve 5 asistlik skor katkısı verdi.

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