Gaziantep FK, Fransız Ön Libero ile 2 Yıllık Anlaşmaya Vardı

Gaziantep FK, Fransa 2. Ligi'nden tecrübeli orta saha oyuncusu Quentin Daubin'i transfer etti. 29 yaşındaki Daubin, 2 yıllık sözleşme imzalayarak Türk ekibine katıldı.

Gaziantep FK, Fransız Ön Libero ile 2 Yıllık Anlaşmaya Vardı

Gaziantep Futbol Kulübü, Fransa 2. Ligi'nden ön libero Quentin Daubin'i kadrosuna kattığını duyurdu. Kulüp yönetimi, yeni transferleri Daubin'e hoş geldin diyerek, armalarının altında üstün başarılar diledi.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, 29 yaşındaki tecrübeli orta saha oyuncusuyla 2 yıllık anlaşmaya varıldı.

Açıklamada, "Yeni transferimiz Daubin'e kulübümüze hoş geldin diyor, armamız altında üstün başarılar diliyoruz." ifadeleri kullanıldı.

Daubin, son olarak Fransa 2. Lig takımlarından Caen'de forma giydi ve geçen sezon 35 maçta 1 gol attı, 1 asist yaptı.

Kaynak: AA

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