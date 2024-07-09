Süper Kupa Tarihi Belli Oldu

2024 Süper Kupa'da Galatasaray ve Beşiktaş karşı karşıya gelecek.

Dev mücadelenin ne zaman oynanacağına ilişkin ilk ayrıntılar ortaya çıkmaya başladı.

TFF, Galatasaray-Beşiktaş arasında oynanacak Süper Kupa'yı Ağustos ayının başında oynatmayı planlıyor.

Süper Kupa maçının büyük olasılıkla Türkiye'de oynanması bekleniyor.

Tarih ve stadyum ile ilgili son karar kulüplere danışıldıktan sonra verilecek.