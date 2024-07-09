Süper Kupa Tarihi Belli Oldu

Süper Lig şampiyonu Galatasaray ile Türkiye Kupası şampiyonu Beşiktaş arasında oynanacak olan Süper Kupa maçının tarihi belli oldu.

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Süper Kupa Tarihi Belli Oldu

2024 Süper Kupa'da Galatasaray ve Beşiktaş karşı karşıya gelecek.

Dev mücadelenin ne zaman oynanacağına ilişkin ilk ayrıntılar ortaya çıkmaya başladı.

TFF, Galatasaray-Beşiktaş arasında oynanacak Süper Kupa'yı Ağustos ayının başında oynatmayı planlıyor.

Süper Kupa maçının büyük olasılıkla Türkiye'de oynanması bekleniyor.

Tarih ve stadyum ile ilgili son karar kulüplere danışıldıktan sonra verilecek.

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