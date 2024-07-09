Süper Kupa Tarihi Belli Oldu
Süper Lig şampiyonu Galatasaray ile Türkiye Kupası şampiyonu Beşiktaş arasında oynanacak olan Süper Kupa maçının tarihi belli oldu.
2024 Süper Kupa'da Galatasaray ve Beşiktaş karşı karşıya gelecek.
Dev mücadelenin ne zaman oynanacağına ilişkin ilk ayrıntılar ortaya çıkmaya başladı.
TFF, Galatasaray-Beşiktaş arasında oynanacak Süper Kupa'yı Ağustos ayının başında oynatmayı planlıyor.
Süper Kupa maçının büyük olasılıkla Türkiye'de oynanması bekleniyor.
Tarih ve stadyum ile ilgili son karar kulüplere danışıldıktan sonra verilecek.
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