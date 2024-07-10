Kısmetse Olur Yarışmacısına Saldırı! Kafasına Çakı Sokup Merdivenden Attılar

Kısmetse Olur Aşkın Gücü yarışmasının katılımcılarından Eslem Sena Nur, dün akşam gittiği mekânda tanımadığı 3 kadının saldırısına uğradı. Kanlar içinde hastaneye kaldırılan Nur, "3 kadın beni tuvaletten çıkartıp dövdü. Kafama çakı sokup merdivenden aşağı attılar" dedi.

YouTube'da yayınlanan Kısmetse Olur Aşkın Gücü yarışmasının iddialı isimlerinden fenomen Eslem Sena Nur, dün akşam gittiği mekanda 3 kadın tarafından dövüldü. Kanlar için kalan Eslem Sena Nur, yaşadıklarını anlattı.

Instagram hesabından video yayınlayarak yaşadığı durumu anlatan ünlü isim "Kız arkadaşımla beraber mekandaydık. Eve dönmek için taksi çağırdık onu beklerden de lavaboya gittim. Benim arkamdan da 3 tane kız girdi.

"KAFAMA ÇAKI SOKTULAR"

Kumpas olduğunu düşünüyorum. Lavaboda üstüm müsait değilken kapıyı iteklemeye çalıştılar. Çıktığımda da benimle münakaşaya girdiler. Nedense... Dayak yiyeceğimizi anladım çünkü bir tane kızın elinde çakı vardı. Orada bana saldırmaya kalktılar ben kaçmaya çalıştım.

Beni orada biraz patakladılar. 2 tane kız beni yatırıp mahvettiler. Kafama da çakı soktular. Daha sonra beni merdivenden attılar. Kafamda 12 dikiş var. Her şerde bir hayır vardır diyelim. Şu an karakoldayım. İfadesi alınıyor arkadaşın. Ne gerek vardı bunlara" ifadelerini kullandı.