Jülide Kural: Kadir İnanır kontrol amaçlı hastaneye kaldırıldı

Son zamanlarda yaşadığı sağlık sorunlarıyla gündeme gelen usta oyuncu Kadir İnanır'ın bugün bir rahatsızlık geçirdiği ve bu nedenle Yeditepe Üniversitesi Koşuyolu Hastanesi'ne götürüldüğü belirtiliyor. Geçtiğimiz aylarda beyin damarlarında pıhtı oluşması sonucu uzun süre hastanede kalan İnanır'ın, şimdi de benzer bir sağlık sorunuyla karşı karşıya olduğu bildiriliyor.

75 yaşındaki Kadir İnanır, 24 Mart'ta evinde rahatsızlanmış ve acil olarak Ümraniye Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılmıştı. Beyin MR'ı sonuçlarına göre operasyon geçiren oyuncunun tıkalı damarı açılmıştı.

Ekol Tv'de yer alan habere göre, bugün yaşadığı sağlık problemi nedeniyle evinden hastaneye kaldırılan İnanır'ın şu anki sağlık durumu hakkında henüz resmi bir açıklama yapılmadı. Doktorların ilerleyen saatlerde detaylı bir bilgilendirme yapması bekleniyor.

JÜLİDE KURAL'DAN AÇIKLAMA

23 yıllık hayat arkadaşı Jülide Kural, Kadir İnanır'ın kontrol amacıyla Yeditepe Üniversitesi Hastanesi'ne gittiğini aktardı.

Sosyal medyadan açıklama yapan Kural, "Zaman zaman olduğu gibi 29 Mayıs günü de bir tür check-up amacıyla kontrollerini gerçekleştirmek üzere Yeditepe Üniversitesi Hastanesi'ne gelmiş bulunmaktadır. Birkaç gün sürecek olan rutin kontrollerinin ardından fizik tedaviye devam edecektir. Önemli, yaşamsal risk barındıran herhangi bir sorun bulunmamaktadır. Kadir İnanır'ı seven ve onun sağlığı için kaygı duyan sizlerin ne denli merakla bu süreci takip ettiğinize yakından tanığım. Bu süreç salt kontrol amaçlı oluşmuştur. Önemli bir gelişme olduğunda sizinle bunu paylaşacağımdan emin olabilirsiniz. Tek ricam çıkacak gerçek dışı haberlere kulağınızı kapamanızdır" dedi.