Rekor Fiyata Satılmıştı! Teoman'ın Gitarının Yeni Sahibi Kenan Doğulu Oldu

Türk Rock müziğinin sevilen şarkıcısı Teoman'ın 30 yıl boyunca tüm bestelerini yaptığı gitar açık artırmada satışa çıktı.

Gitar, 466 bin TL'ye alıcı buldu. Ünlü müzisyenin ikonik gitarı, sürpriz bir isim tarafından satın alındı.

Bu özel gitarın yeni sahibi, Kenan Doğulu oldu. Gitar, "Cash on the Table" isimli müzayedede satıldı. Gitardan elde edilen tüm gelir, Çocuk Esirgeme Kurumu’na bağışlanarak çocuklar için harcanacak.