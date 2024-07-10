Rekor Fiyata Satılmıştı! Teoman'ın Gitarının Yeni Sahibi Kenan Doğulu Oldu

Türk Rock müziğinin sevilen ismi Teoman'ın 30 yıl boyunca bestelerini yaptığı gitar 466 bin TL'ye satıldı. Gitarın yeni sahibi ise Kenan Doğulu oldu.

Rekor Fiyata Satılmıştı! Teoman'ın Gitarının Yeni Sahibi Kenan Doğulu Oldu

Türk Rock müziğinin sevilen şarkıcısı Teoman'ın 30 yıl boyunca tüm bestelerini yaptığı gitar açık artırmada satışa çıktı.

Rekor Fiyata Satılmıştı! Teoman'ın Gitarının Yeni Sahibi Kenan Doğulu Oldu - Resim : 1

Gitar, 466 bin TL'ye alıcı buldu. Ünlü müzisyenin ikonik gitarı, sürpriz bir isim tarafından satın alındı.

Rekor Fiyata Satılmıştı! Teoman'ın Gitarının Yeni Sahibi Kenan Doğulu Oldu - Resim : 2

Bu özel gitarın yeni sahibi, Kenan Doğulu oldu. Gitar, "Cash on the Table" isimli müzayedede satıldı. Gitardan elde edilen tüm gelir, Çocuk Esirgeme Kurumu’na bağışlanarak çocuklar için harcanacak.

Rekor Fiyata Satılmıştı! Teoman'ın Gitarının Yeni Sahibi Kenan Doğulu Oldu - Resim : 3

Teoman'ın Gitarı Rekor Fiyata Satıldı: Geliri Çocuk Esirgeme Kurumu'na BağışlanacakTeoman'ın Gitarı Rekor Fiyata Satıldı: Geliri Çocuk Esirgeme Kurumu'na BağışlanacakMagazin

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