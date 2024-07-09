Teoman'ın Gitarı Rekor Fiyata Satıldı: Geliri Çocuk Esirgeme Kurumu'na Bağışlanacak

Ünlü Rock yıldızı Teoman, 30 yıldır bestelerini yaptığı gitarını Çocuk Esirgeme Kurumu'na bağışlamak için 466 bin TL'ye sattı.

Teoman'ın Gitarı Rekor Fiyata Satıldı: Geliri Çocuk Esirgeme Kurumu'na Bağışlanacak

Teoman, çevrimiçi gerçekleştirilen Bosphorus Art Society'nin "Cash on the Table" müzayedesi kapsamında 30 yıllık gitarını satışa çıkardı.

Sanatçının bestelerini yaptığı bu efsane gitar, müzayedede 466 bin TL'ye alıcı buldu.

Gazete Magazin'de yer alan habere göre, gitarın satışından elde edilen tüm gelir Çocuk Esirgeme Kurumu'na bağışlanacak.

BAKAN GÖKTAŞ'TAN TEŞEKKÜR

Teoman, daha önce yaptığı açıklamada mirasının dörtte birini çocuklara bağışlayacağını belirtmişti.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Teoman'a teşekkür ederek, "Sanat dünyamızın değerli ismi Teoman'ın mirasının bir bölümünü devletimizin himayesi altında bulunan çocuklara bağışlayacağını ifade etmesinden büyük mutluluk duydum. Örnek oluşturacağını umduğumuz bu kadar nedeniyle teşekkür ediyorum" dedi.

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