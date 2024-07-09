Metin Akpınar'ın Kızı Olduğu Ortaya Çıkmıştı: Müge Anlı'yı Yerden Yere Vurdu

Yeşilçam’ın efsane isimlerinden, sevilen oyuncu Metin Akpınar’ın öz kızı olduğu ortaya çıkan Duygu Nebioğlu, gündeme gelmeye devam ediyor.

Akpınar'ın, Suphiye Orancı’dan olan ikiz kızlarından Duygu Nebioğlu, Müge Anlı'nın programına katılmış ve dikkat çeken iddialarda bulunmuştu. Nebioğlu, Anlı hakkında yaptığı açıklamada çok sert konuştu.

Nebioğlu, şunları söyledi:

“Evet, adalet elbet yerini bulacak. Müge Anlı’ya ben bilerek çıktım. Kimin kalesine girdiğimi gayet iyi biliyordum. Anneme iftira atmalar sadece kendi sonlarını daha ağır ve acı dolu bitmesine sebep olacak. O kadının programına çıktığım için pişman değilim. Ama arka tarafta dönen dolaplar için o arka tarafın hepsi pişman ve pişmaniye olacaktır.”

Kaynak: Gerçek Gündem