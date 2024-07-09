Herkes Merak Etmişti: İşte Mehmet Yalçınkaya'nın Bahsettiği Dövme

MasterChef jürisi Mehmet Yalçınkaya geçtiğimiz haftalarda programda küçükken yaşadığı kazayı anlattı ve hikayesi ile herkesi etkiledi.

'İLK KEZ AÇIKLIYORUM'

Mehmet Şef yaşadığı kazayı ilk kez şu sözlerle anlattı:

"Ben bu konuya hiç değinmedim, ilk kez açıklıyorum. Ben de 5 yaşında yaşadım. Ben de iki arkadaşımla oynarken 3 tane parmağımı kaybettim. Seni anlıyorum. Kolay olmuyor. İş görüşmesine gittiğinizde saklarsınız çünkü sizi işe almayacaklar gibi gelir. Daha sonra işe başladıktan sonra acaba bu işi yapabilecek mi diye başka insanlar gönderirler. Çok yakın akrabalarımızdan biri benim evlenemeyeceğimi, bana kız vermeyeceğini düşünüyordu. İş yerlerine gittiğimde de bu korkuyla gidiyordum, almayabilirler mi düşünüyordum ama çoğu iş yerine de alındım, kariyer yaptım ve gördüğün gibi MasterChef Türkiye'de jüriyim. Kolay bir yol değil, biliyorum. İnsanların bir eksikliğe dikkat kesilmemesi de mümkün değil. Ama hayatın bir şekilde devam ettiğini düşünmek zorundasın."

'İKİ ÇOCUĞUMUN DÖVMELERİ BENİM ELİM'

Yalçınkaya "Benim etkilendiğim bir şeyi söyleyeyim. Benim iki çocuğumun dövmeleri benim elim. Senin bu halini sevenler de olacaktır. Onlar dövmeyi yaptırmışlar, acaba etkilenir miyim diye bana bir sene sonra gösterdiler" ifadelerini kullandı.

MERAK EDİLEN DÖVME

Mehmet Şef'in açıklamasının ardından çocuklarının yaptırdığı dövme merak konusu oldu.

Herkesin merak ettiği o dövme ise Sude Yalçınkaya'nın sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımıyla ortaya çıktı.

İşte o dövme: