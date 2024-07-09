Yeni Yaz Dizisi 'Yalan'da Bu Hafta Neler Oldu?

Yeni bölümleri yaz sezonunda yayınlanmaya devam eden Yalan’da nefesler tutuldu. Dizinin 6’ncı bölümünde Berrin’in itirafıyla Duru’nun kızı olduğunu öğrenen Melike, kendisine 20 yıl boyunca yalan söyleyen ablasından hesap sordu. Melike gerçekleri Duru’ya söylemek isteyince Berrin makasla onun üzerine yürüdü ve aralarında çıkan arbedede Berrin yaralandı. Berrin’in tam yaralandığı sırada gelen Duru, Melike’ye “Katil” diye bağırdı. Aslıhan Güner’in “Keklik Gibi” şarkısını seslendirmesiyle gelen bu sahne izleyicilerin yüreğini dağladı.

MELİKE HÜLYA İLE HESAPLAŞTI

Yaz akşamların vazgeçilmez dizisi Yalan’ın 6’ncı bölümünde tansiyon bir saniye bile düşmedi. Berrin’in itirafıyla harekete geçen Melike, ablasını çağırdı. Hülya, Cengiz ile birlikte Melike’nin yanına gitti. Hülya ve Cengiz’in gözünün içine baka baka yalan söylemelerine katlanamayan Melike, gerçeği Berrin’den öğrendiğini açıkladı. Melike ablasına, “Nasıl yaptın? Ben sana güvendim, ben sana canımı, evladımı emanet ettim. Benim artık senin gibi bir ablam yok” dedi. Olanlara bir türlü anlam veremeyen Melike, “Hazal’a da mı yalan söylettirdiniz?” sorusunu yöneltince Cengiz araya girip Hazal’ın hiçbir şeyden haberi olmadığı yalanını söyledi.

KERİM VE HAZAL SÖZLENDİ

Kerim, Duru ile öpüşmesinin ardından ona âşık olduğunu anladı. Duru ise, Kerim’in hareketlerinden dolayı kendini ona karşı güvensiz hissettiğini söyledi. Duru’nun sözleri karşısında üzülen Kerim, ondan uzak duracağını dile getirdi. Kerim’in annesi ve babası, oğullarına evlilik için Hazal’ı önerdi. Durumu kabullenen Kerim, Hazal ile yemeğe çıktı. Bu sırada Duru, Tunç ile konuşup ayrılma kararı aldı. Hislerini saklamak istemeyerek Kerim’in karşısına çıkan Duru, Kerim ile Hazal’ın sözleneceklerini öğrenince adeta yıkıldı.

BERRİN YARALANDI

Yalan’ın 6’ncı bölümünün final sahnesi de izleyicileri ekrana kilitlemeyi başardı. Melike, tekrardan yalan söylenmesine katlanamadığı ve güvenmediği için gerçekleri İspanya’ya gitmeye hazırlanan Duru’ya anlatacağını söyledi. Berrin Melike’yi durdurmak için masadaki makası aldı ve onu öldürmeye çalıştı. Çıkan arbedede Berrin yaralandı. Duru, Berrin’in tam yaralandığı sırada gelince olayı yanlış anladı ve Melike’ye “Katil!” diye bağırdı. Aslıhan Güner’in “Keklik Gibi” şarkısını seslendirmesiyle gelen bu sahne izleyicilerin yüreğini dağladı.

Yönetmen koltuğunda Hakan İnan’ın oturduğu; senaryosunu Cem Akyoldaş ve Murat Boyacıoğlu’nun kaleme aldığı dizinin yapımını Süreç Film yapımcılığını ise Ali Gündoğdu ve İnci Gündoğdu üstleniyor. Yalan’ın oyuncu kadrosunda ise; Aslıhan Güner, Feyyaz Duman, Eylül Tumbar, Yeşim Ceren Bozoğlu, Özge Borak, Emir Benderlioğlu, Serra Pirinç, Atakan Hoşgören, Renan Bilek, Kubilay Tunçer ve Zeynep Eronat gibi tecrübeli isimler yer alıyor.

Kaynak: DHA