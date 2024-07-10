Sıla Türkoğlu, Kızılcık Şerbeti'nden Ayrıldı Mı? Açıklama Geldi

Ekranların sevilen dizisi Kızılcık Şerbeti’nde Serkan Tınmaz, Müjde Uzman, Yiğit Kirazcı ve Selin Türkmen'in ardından başrol oyuncusu Sıla Türkoğlu’nun da ayrılacağı iddiası gündeme bomba gibi düştü. Sıla Türkoğlu iddialara, “Ne zaman çıktı o haber? Benim haberim yok. Beni gönderdilerse bilmiyorum” dedi.

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Sıla Türkoğlu, Kızılcık Şerbeti'nden Ayrıldı Mı? Açıklama Geldi

Reyting rekortmeni Kızılcık Şerbeti’nde ‘Doğa’ karakterini canlandıran Sıla Türkoğlu’nun diziden ayrılacağı yerine Demet Özdemir’in geleceği iddia edildi. Sıla Türkoğlu iddiaya ilişkin konuştu.

Türkoğlu, önceki akşam rol arkadaşları Serkan Tınmaz, Rahimcan Kapkap ve Emrah Altıntoprak ile Nişantaşı’nda bir araya geldi. Mekan çıkışında muhabirlerin sorularını yanıtlayan Türkoğlu, Kızılcık Şerbeti’nden ayrılacağına dair haberleri duyunca çok şaşırdı.

"BENİM HABERİM YOK"

Türkoğlu “Ne zaman çıktı o haber? Benim haberim yok. Beni gönderdilerse bilmiyorum ama devam ediyoruz. Haberleri de görmedim şu an sizden duyuyorum. Herkes bir şey yazıyor” ifadelerini kullandı.

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