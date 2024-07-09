Kızılcık Şerbeti'nde Başrolde Flaş Değişiklik! Yerine Kim Gelecek?

Ekranların fenomen dizisi Kızılcık Şerbeti'nde yaprak dökümü yaşanıyor. Serkan Tınmaz, Müjde Uzman, Yiğit Kirazcı ve Selin Türkmen'in ardından bir ismin daha ekibe veda edeceği iddia edildi.

Kızılcık Şerbeti'nde Başrolde Flaş Değişiklik! Yerine Kim Gelecek?

Kızılcık Şerbeti dizisi kaos dolu bir sezon finaliyle ekranlara veda etti. Dizide 'Doğa' karakterini canlandıran başrol oyuncusu Sıla Türkoğlu'nun ekibe veda edeceği iddia edildi.

Takvim'in aktardığına göre; Sıla Türkoğlu'nun yerine Demet Özdemir'in geleceği öne sürüldü. İddiaya ilişkin resmi bir açıklama henüz yapılmadı.

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Öte yandan yeni sezonda diziye ünlü oyuncu Şebnem Bozoklu dahil oluyor. Birsen Altuntaş'ın haberine göre, Bozoklu yapımcı Faruk Turgut’la el sıkıştı.

Şebnem Bozoklu Kızılcık Şerbeti’nde Meri karakterine hayat verecek ve Kıvılcım’ın (Evrim Alasya) İzmir’den gelen kuzenine hayat verecek.

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