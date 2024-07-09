Amazon'un Kurucusu Jeff Bezos’un Datça'da Ödediği Hesap Dudak Uçuklattı!

Amazon'un kurucusu Jeff Bezos, geçen yıl nişanlandığı Lauren Sanchez ile Ege ve Akdeniz tatillerini sürdürüyor.

Takvim'den Ufuk Özcan'ın haberine göre; Bezos ve nişanlısı, yatlarında konuk ettikleri yakın dostlarıyla önceki akşam Datça'daki D Maris içindeki Akdeniz ve Fransız mutfağı ağırlıklı yemek sunan bir restoranda yemek yedi.

Grubun son derece keyifli bir gece geçirdiği ve Bezos'un gece sonunda 100 bin euroya (3,5 milyon TL) yakın bir hesap ödediği öğrenildi.