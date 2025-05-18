Ege Denizi'nde Deprem

Ege Denizi'nde gece saat 02.52'de 4.1 büyüklüğünde bir deprem oldu. Depremin derinliğinin ise 7,01 kilometre olduğu belirtildi.

Ege Denizi'nde Deprem

Son dönemde birçok bölgede art arda yaşanan depremler vatandaşı korkuturken, Ege Denizi'nde saat 02.52'de yine bir deprem meydana geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, merkez üssü Ege Denizi olan 4.1 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi. Depremin 7,01 kilometre derinlikte meydana geldiği tespit edildi.

Ege Bölgesi'nin kıyı tarafından hissedilen deprem nedeniyle henüz bir olumsuzluk bildirilmedi.

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Kaynak: AA

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