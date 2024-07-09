Sarp Apak, Kiracısıyla Mahkemelik Oldu! 65 Bin TL'lik Dairede 12 Bin 500 Liraya Oturuyor

'Jet Sosyete', 'Avrupa Yakası', 'Yalan Dünya', 'Kavak Yelleri' gibi dizilerle hafızalara kazınan başarılı oyuncu Sarp Apak, ücrette anlaşamadığı 14 yıllık kiracısını mahkemeye verdi. Aynı sitedeki dairelerin 65 bin Türk lirasına kiraya verildiğini belirten Sarp Apak, kendi kiracısından sadece 12 bin 500 lira kira aldığını dile getirdi.

Sabah'ın haberine göre; ünlü oyuncu, mahkemeye sunduğu dilekçede, kiranın mahkeme tarafından belirlenmesini veya kiracının evi boşaltmasını talep etti. Dilekçenin devamında bölgede rayiç kira bedeli araştırması yaptıklarını belirten Apak kiracısının son olarak 2022 yılında 10 bin lira kira ödediğini, noter aracılığıyla yapılan ihtarda bu bedelin 35 bin lira olması için talepte bulunduğunu ancak kiracının 12 bin 500 liralık kira bedeli yatırdığını belirtti.

BİLİRKİŞİ KARAR VERECEK

Bu nedenle mahkemenin kira tespiti yapmasını talep eden ünlü oyuncu sorunun çözülmesini talep etti. Mahkeme kira tespiti için dosyaya bilirkişi atanarak rayiç bedel çıkarılmasına karar verdi.