Bir Kalemde Sildi: Wanda Nara, Icardi’ye Boşanma Davası Açtı İddiası

Geçmişte de birçok kez magazin sayfalarına düşen, Galatasaray’ın yıldız futbolcusu Mauro Icardi ve fenomen eşi Wanda Nara’nın boşanacağı iddia edildi.

Ciudad Magazin’in haberine göre, Nara, eşi Icardi'ye boşanma davası açtı. Ayrıca Nara eşi Icardi'yi Instagram'da takip etmeyi bıraktı. Icardi’nin ise Nara'yı takip etmeye devam ettiği bildirildi.

NE OLMUŞTU?

Wanda Nara ile Maxi Lopez evliyken çiftin yakın arkadaşı olan Mauro Icardi, Wanda ile yasak aşk yaşayarak evliliğin bitmesine neden olmuştu.

ARJANTİN’DE HAİN OLARAK ANILIYOR

Icardi, arkadaşının eşiyle ilişki yaşayıp boşanmalarına sebep olduğu için ülkesinde hain olarak anılıyor.

25 Kasım 2020’de hayata gözlerini yuman Arjantin’in futbol efsanesi Maradona, katıldığı bir programda Icardi için şunları söylemişti:

"Icardi bir hain. Arkadaşını evine yemek yemek için gidip sonra onun karısıyla evlenemezsin. Maxi Lopez'e yaptığı bir ihanettir. Hayatında ve futbolda yaptıklarının bedelini ödeyeceksin."