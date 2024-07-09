Bir Kalemde Sildi: Wanda Nara, Icardi’ye Boşanma Davası Açtı İddiası

Galatasaray taraftarlarının gözdesi Mauro Icardi ve Wanda Nara hakkında dikkat çeken bir iddia ortaya atıldı. Wanda Nara'nın, Icardi'ye boşanma davası açtığı öne sürüldü.

Son Güncelleme:
Bir Kalemde Sildi: Wanda Nara, Icardi’ye Boşanma Davası Açtı İddiası

Geçmişte de birçok kez magazin sayfalarına düşen, Galatasaray’ın yıldız futbolcusu Mauro Icardi ve fenomen eşi Wanda Nara’nın boşanacağı iddia edildi.

Ciudad Magazin’in haberine göre, Nara, eşi Icardi'ye boşanma davası açtı. Ayrıca Nara eşi Icardi'yi Instagram'da takip etmeyi bıraktı. Icardi’nin ise Nara'yı takip etmeye devam ettiği bildirildi.

NE OLMUŞTU?

Wanda Nara ile Maxi Lopez evliyken çiftin yakın arkadaşı olan Mauro Icardi, Wanda ile yasak aşk yaşayarak evliliğin bitmesine neden olmuştu.

Bir Kalemde Sildi: Wanda Nara, Icardi’ye Boşanma Davası Açtı İddiası - Resim : 1

ARJANTİN’DE HAİN OLARAK ANILIYOR

Icardi, arkadaşının eşiyle ilişki yaşayıp boşanmalarına sebep olduğu için ülkesinde hain olarak anılıyor.

25 Kasım 2020’de hayata gözlerini yuman Arjantin’in futbol efsanesi Maradona, katıldığı bir programda Icardi için şunları söylemişti:

"Icardi bir hain. Arkadaşını evine yemek yemek için gidip sonra onun karısıyla evlenemezsin. Maxi Lopez'e yaptığı bir ihanettir. Hayatında ve futbolda yaptıklarının bedelini ödeyeceksin."

Etiketler
Mauro Icardi Arjantin Galatasaray
Son Güncelleme:
Novak Djokovic, Wimbledon'da Çeyrek Final Biletini Almayı Başardı Novak Djokovic, Wimbledon'da Çeyrek Final Biletini Almayı Başardı
ATV'den Beklenmedik Hamle... NOW ve Show TV'nin Peşindeki İsimle Anlaştılar ATV'den Beklenmedik Hamle... NOW ve Show TV'nin Peşindeki İsimle Anlaştılar
Filenin Sultanları'nın Olimpiyat Kadrosuna Alınmamıştı: Simge Aköz'den İlk Açıklama Olimpiyat Kadrosuna Alınmayan Simge Aköz: 'En Büyük Hayalimdi'
Yiyecek Sektörünün Öncüleri Arasındaydı! 56 Yıllık Dev Şirket İflas Etti Yiyecek Sektörünün Öncüleri Arasındaydı! 56 Yıllık Dev Şirket İflas Etti
ÇOK OKUNANLAR
Ankara’daki Katliamda İhmaller Zinciri: Önce Kızını Öldürdü Sonra Oğluna Annesini Görüntülü Arattırdı Kızını Öldürdü, Oğluna Annesini Görüntülü Arattırdı
Ersan Şen'den 'Eylem Tok' Açıklaması: Söylediğime Pişman Oldum Ersan Şen: Söylediğime Pişman Oldum
AKP’li Kurmaylar Bu İhtimali Konuşuyor! Özgür Özel Neden Israrla ‘Erken Seçim’ Diyor? Özgür Özel Neden Israrla ‘Erken Seçim’ Diyor?
Ehliyette Yeni Dönem! Artık Bu Sorular Olmayacak Ehliyette Yeni Uygulama!
Fenomen Operasyonu: Neslim Güngen ve Eşi Gözaltına Alındı Neslim Güngen ve Eşi, Gözaltına Alındı