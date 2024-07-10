Kurtlar Vadisi'nin 'Ömer Babası' Yıllar Sonra Görüntülendi: Son Halini Görenler Tanıyamadı

Türk televizyon tarihinin unutulmaz yapımları arasında yer alan Kurtlar Vadisi'nin oyuncularının son halleri merak ediliyor.

Yayınlandığı döneme damgasını vuran dizide 'Ömer Baba' karakteriyle izleyicileri ekran başına kilitleyen Emin Olcay, yıllar sonra ortaya çıktı.

Usta sanatçılarla bir araya gelerek onların son halini yayınlanan Murad Salahlı, bu sefer de Kurtlar Vadisi'nin Ömer Baba'sı Emin Olcay ile buluştu.

'SEVENLERİME SEVGİ SAYGI SUNUYORUM'

Yıllardır gözlerden uzak bir hayat süren Olcay'ın son halini görenler tanıyamadı. Usta oyuncu, bir video ile sevenlerine seslenerek "Merhaba, ben Emin Olcay. Sevenlerime sevgi, saygı sunuyorum. Sizleri çok seviyorum. Görüşmek üzere." dedi.

Usta ismi evinde ziyaret eden Salahlı, o anları "Emin Olcay Bey tüm sevenlerine sevgi ve selamlarını iletti." notuyla paylaştı.

'ÖMER BABA DİYE HİTAP EDİLMESİ BENİ BİRAZ ÜZÜYOR'

Yıllar önce katıldığı Hamit Eteevrans'la Yüz Yüze programında dikkat çeken açıklamlarda bulunan Emin Olcay, şu ifadelere yer vermişti:

"Ömer Baba, kimsenin hakkına tecavüz etmeyen, sadece maneviyatla teslimiyeti kabul etmiş, ailesini seven bir karakterdir. Bu önemli karaktere can vermek tabi ki bana büyük değerler kattı ve bakış açımı değiştirdi. Yazanlardan Allah razı olsun ancak kimi zamanlar çok farklı sorularla karşı karşıya kalıyorum. Bunlar beni üzüyor. Ailemin bana taktığı bir şeref madalyası var ve sanat hayatımla da anılmak beni onurlandırır ancak Ömer Baba şeklinde hitap edilmesi beni biraz üzüyor."