Aşkım Kapışmak 2025'ten Sonra Olacakları Açıkladı! 'Herkes Delirecek'

Geçtiğimiz aylarda Ankara merkezli kripto para operasyonu kapsamında gözaltına alınan Aşkım Kapışmak, hakkındaki suçlamaları reddederek adli kontrolle serbest bırakılmıştı. Ünlü isim şimdi de açıklamalarıyla gündem oldu.

Maia Ece Ergönenç'in YouTube programına konuk olan Kapışmak, 2025'ten sonra olacakları sıraladı.

“BUNA HAZIR OLSUN HERKES”

Kapışmak '2025'ten sonra delirmeler sokaklara dökülecek. En yakın komşularınız delirecek, akrabalarınız delirecek. Para el değiştirecek, sistem el değiştirecek. Ünlülerle başlayacak psikozlar ağırlıklı... Psikoloji anlamını tamamen yitirecek. Buna hazır olsun herkes. Moda kaybolacak, trendler gidecek.' diye konuştu.

“KEHANET DEĞİL”

Ergönenç ise “Bunların hiçbiri kehanet değil, bunlar topluma bir sosyolog, bir danışan, bir terapist ya da herhangi bir gözle bakan bir insanın net görebileceği ve aslında toplumu okuyabileceği bilgiler bunlar” dedi. Programdaki o anlar kısa sürede sosyal medyada gündem oldu.