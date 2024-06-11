Gözaltına alınıp serbest bırakılan Aşkım Kapışmak'tan açıklama

Yüksek kazanç vaadiyle 1 milyar dolarlık vurgun yaptığı belirlenen şebekeye yönelik operasyon kapsamında gözaltına alındıktan sonra serbest bırakılan Aşkım Kapışmak, neden gözaltına alındığını açıkladı.

Gözaltına alınıp serbest bırakılan Aşkım Kapışmak'tan açıklama

Yazar Aşkım Kapışmak, Ankara merkezli 21 ilde “Smart Trade Coin” isimli sözde kripto varlık alım/satım platformu üzerinden “Sıfır Risk İle Yüksek Kazanç” vaadiyle nitelikli dolandırıcılık suçunu işleyen şahıslara yönelik düzenlenen “Sibergöz-42” operasyonları kapsamında İstanbul’da gözaltına alınmış sonrasından serbest bırakılmıştı.

FOTOĞRAFLARI KULLANILMIŞ

Aşkım Kapışmak neden gözaltına alındığını ve yaşadıklarını TELE1’e anlattı. 4 yıl önce bir seminer verdiğini anlatan Kapışmak, ”Sahneye çıktıktan sonra herkesle fotoğraf çekiliyorsun. O fotoğrafları kullanarak insanları üye yapmaya çalışmışlar” dedi.

Gözaltına alındıktan sonra suçsuz olduğu anlaşılarak serbest bırakıldığını anlatan Aşkım Kapışmak’ın sözleri şöyle:

”15 yıldır şirketlere ve kamu kuruluşlarına iletişim ve motivasyon seminerleri veriyorum ben. Genellikle bu işleri de bize menajerlerimiz getiriyor. Ben gözaltına alındığımda niye gözaltına alındığımı bilmiyordum. Sabahın çok erken saatlerinde gerçekleşti bu operasyon. Suç örgütüne üye bulmak ile suçlandım.

2020 yılında eski menajerimin ayarladığı bir işti. Bir seferliğe mahsus iletişim ve beden diline ilişkin bir konuşma yapmıştım. Zaten bu tarz dolandırıcılık faaliyetlerine bir yıl sonra başlamışlar. Benim dışımda birçok ünlü davet edilmiş. Farklı farklı kamplarda yapmışlar bunu. Sahneye çıktıktan sonra herkesle fotoğraf çekiliyorsun. O fotoğrafları kullanarak insanları üye yapmaya çalışmışlar. Benim dışımda bir çok ünlü de vardı. Hatta bazı ünlülere kripto hesabı açtırma yapılmış. Soruşturma devam diyor. Çekilen fotoğrafları da üye alabilmek için kullanmışlar. Dosya açıldıktan sonra suçsuz olduğum anlaşıldı. Çünkü ne kripto hesabım var ne borsada bir hesabım var ortaya çıktı bunlar.”

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