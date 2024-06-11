Boşanıyorlar: 'Nafaka' krizi 1 yıllık evliliğin sonu oldu

Bir yıl süren evlilik bitiyor. Eski eşinin nafakasını ödemeyen Evren Bölek, eve haciz getirince Beste Açar borcu ödedi, boşanma kararı aldı.

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Boşanıyorlar: 'Nafaka' krizi 1 yıllık evliliğin sonu oldu

Beste Açar’ın eşi Evren Bölek, eski eşine olan nafaka borcunu ödemeyince, eve haciz geldi. Evren'in kayıtsızlığına kızan Beste, borcu ödedikten sonra boşanma kararı aldı.

Beste Açar ve Evren Bölek'in evliliğinde büyük bir kriz yaşandı. Evren Bölek, eski eşi Ece Taşkın'a olan nafaka borcunu ödemediği için Ece Taşkın hukuki yollara başvurdu. Geçtiğimiz hafta, icra memurları Beste ve Evren Bölek çiftinin evine haciz için geldi. Kapıyı açan Beste Açar'ın annesi Nur Hanım, icra memurlarını görünce büyük bir şok yaşadı.

BİR YILLIK EVLİLİK SONA ERİYOR

Bu olay karşısında büyük üzüntü yaşayan Nur Hanım fenalık geçirdi. Durumu öğrenen Beste Açar, hemen eve geldi. İcra memurlarıyla konuşan Beste, kocası Evren Bölek'in eski eşi Ece Taşkın'a nafaka borcunu ödemediğini öğrendiğinde büyük bir öfkeye kapıldı. Eşinin borcunu ödeyen Beste, bitmek bilmeyen borçlar nedeniyle bir yıllık evliliğini sonlandırma kararı aldı.

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