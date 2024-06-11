Prenses Kate Middleton sessizliğini bozdu: Kanser tedavisini açıkladıktan sonra ilk kez konuştu

Prenses Kate Middleton, kanser tedavisi gördüğünü açıklamasının ardından ilk kez konuştu. Tedavi sürecinde kamuoyundan uzak kalan Prenses, katılamadığı bir etkinlik nedeniyle özür mesajı yayınladı.

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Prenses Kate Middleton sessizliğini bozdu: Kanser tedavisini açıkladıktan sonra ilk kez konuştu

Sağlık durumu hakkında birçok spekülasyon ortaya atılan Galler Prensesi Kate Middleton, kanser tedavisi gördüğünü açıklamasının ardından ilk kez konuştu.

Geleneksel "Trooping the Colour" adlı geçit töreni öncesi düzenlenen provaya katılamayan Middleton, çok üzgün olduğunu belirtti.

Mesajda Prenses şunları söyledi:

''Bu yıl birliğe katılan herkesin aylardır pratik yapmasını ve üniformalarının ve tatbikatlarının kusursuz olmasını sağlamak için saatlerini adamasını takdir ediyorum. Albayınız olmak hala büyük bir onurdur ve bu yıl selamı alamadığım için çok üzgünüm. Lütfen Alay'a özürlerimi iletin, umarım çok yakında hepinizi bir kez daha temsil edebilirim. Lütfen katılan herkese en iyi dileklerimi iletin.''

Prenses'in Kral Charles'ın resmi doğum günü için düzenlenen geçit törenine katılıp katılmayacağı ise merak konusu.

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