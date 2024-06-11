Gamze Özçelik evlendi, eşinden ilk paylaşım geldi: "İki yıldan fazla süren yalnızlık..."

Umuda Koşanlar Derneği kurucusu, eski oyuncu Gamze Özçelik, Boşnak asıllı Avustralyalı aktör Reshad Strik ile evlendi. Strik sosyal medya hesabında nikah töreninden paylaşım yaptı.

Oyuncu, "İki yıldan fazla süren yalnızlığın ardından yeni bir başlangıç ​​için Elhamdülillah. Gamze Özçelik, seni seviyorum ve inşallah ailemizle çok iyi anlaşacağımız bir hayatımız olacak. İnşallah Cennet’te de biz beraber olacağız. Şimdi birlikte umuda koşma zamanı..." ifadelerini kullandı.

Özçelik ise Strik'in paylaşımına, "İnşallah... Şimdi birlikte yola düşme zamanı" yorumunu yaptı.