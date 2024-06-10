Megastar Tarkan'ın paylaşımı hayranlarını heyecanlandırdı: 4 gün kaldı

Ünlü sanatçı Tarkan, sosyal medya hesabından yeni albümüyle ilgili yaptığı paylaşımla hayranlarını heyecanlandırdı.

Megastar Tarkan'ın paylaşımı hayranlarını heyecanlandırdı: 4 gün kaldı

Paylaşımları ve açıklamalarıyla çok konuşulan Tarkan "Sen Rahat Uyu" adlı marş ile adından söz ettirmişti.

Geçtiğimiz aylarda stüdyoda albüm hazırlığı yaptığı anları paylaşan Tarkan, "Albümün mixleri için Utku Ünsal kardeşimle gece gündüz stüdyolardayız. Az kaldı" ifadelerini kullanmıştı.

"BENCE BEĞENECEKSİNİZ"

Tarkan, 'Kuantum 51' adlı yeni albümünün çıkış tarihini de "Yeni albümüm 14 Haziran’da sizlerle" sözleriyle duyurdu.

Megastar yaptığı yeni paylaşımda ise şunları ifade etti:

"Merhaba, 14 Haziran'a 4 gün kaldı. Albüm yakında sizlerle inşallah beğenirsiniz. Ama bence beğeneceksiniz."

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