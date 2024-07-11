Zeytin Ağacı Galasına Katılmadı! Murat Boz Neye Bozuldu?

Başrollerinde yer aldığı Zeytin Ağacı dizisinin ikinci sezon gala yemeğine katılmayan Murat Boz konseri olduğu için gidemediği söylenmişti fakat gerçek çok başka çıktı. Gala yemeğinin yapıldığı gece konseri olmadığı ortaya çıkan Murat Boz’un ikinci sezonda sahnelerinin az olması sebebiyle katılmadığı iddia edildi.

Zeytin Ağacı Galasına Katılmadı! Murat Boz Neye Bozuldu?

Başrollerinde Tuba Büyüküstün, Seda Bakan, Murat Boz, Fırat Tanış, Serkan Altunok, Boncuk Yılmaz, Rıza Kocaoğlu, Aytaç Şaşmaz, Umut Kurt ve Füsun Demirel gibi ünlü isimlerin olduğu Zeytin Ağacı’nın ikinci sezon gala yemeği yapıldı. Dizide 'Toprak' karakterine hayat veren Murat Boz’un katılmaması dikkat çekmişti. Konseri olduğu için katılamadığı belirtilen Boz'un gerçekten galaya neden katılmadığı ortaya çıktı.

Zeytin Ağacı Galasına Katılmadı! Murat Boz Neye Bozuldu? - Resim : 1

Birsen Altuntaş’ın haberine göre; Murat Boz’un Zeytin Ağacı’nın ikinci sezon tanıtım çalışmalarında yer almaması dikkat çekmişti. Şarkıcılıktaki başarısını oyunculukta da sürdüren yakışıklı popçunun gecede olmama nedeniyle ilgili Tuba Büyüküstün “Murat’ın şu anda konseri var, Serkan’ın (Altunorak) da Amerika’da olması gerekiyordu” açıklamasını yapmıştı. Ancak ekibe verilen bilginin doğru olmadığı ortaya çıktı.

Murat Boz’un dün akşam konserinin olmadığı ilerleyen saatlerde de Çeşme Boop’a gittiği öğrenildi. Peki neden Murat Boz, hem röportajlara katılmamış, hem de galada yer almamıştı. Kulislerden sızan bilgilere göre ünlü popçu 2. Sezonda sahnelerinin az olmasına rağmen rolüne devam etmişti ancak çektiği bazı sahnelerin atıldığını öğrenince çok bozuldu ve promosyon çalışmalarında yer almak istemedi. Bu yüzden de galaya gitmedi. Murat Boz’un bugün diziye ait ekip arkadaşlarıyla değil, tek başına olan bir fotoğrafını yayınlaması ise çok konuşuldu. Ünlü popçu 28 Temmuz 2022’de yayınlanan ilk sezondaki tüm etkinliklere katılmış, ekiple de sık sık özel buluşmalarda bir araya gelmişti.

SERKAN ALTINORAK İLE FIRAT TANIŞ DA KATILMADI

Zeytin Ağacı Galasına Katılmadı! Murat Boz Neye Bozuldu? - Resim : 2

Dizide rol alan Serkan Altınorak ile Fırat Tanış da dizinin galasında yer almadı. Serkan Altınorak'ın ABD'de olduğu için diziye katılmadığı belirtilirken, Fırat Tanış'ın ise pazartesi akşamı bademcik enfeksiyonu nedeniyle hastaneye gittiği ve doktorların önerisiyle de hastaneye yattığı öğrenildi.

Murat Boz'dan 'aşk' dedikodularına yanıtMurat Boz'dan 'aşk' dedikodularına yanıtMagazin

Etiketler
Murat Boz Seda Bakan zeytin
Daha Önce Mauro Icardi'yi Aldattığı İddia Edilmişti! Wanda Nara Ayrılık Sonrası Ünlü Rapçi L-Gante ile Buluştu Wanda Nara Ayrılık Sonrası Ünlü Rapçiyle Buluştu
'Mıknatıs Adam' Hayret Ettirdi: Ne Bulursa Çekiyor 'Mıknatıs Adam' Hayret Ettirdi: Ne Bulursa Çekiyor
Aşkım Kapışmak 2025'ten Sonra Olacakları Açıkladı! 'Herkes Delirecek' Aşkım Kapışmak 2025'ten Sonra Olacakları Açıkladı
Şimdi Anlaşıldı Lezzet Sırları : Yunan Usulü Bayatlamayan Tuzlu Kurabiye Tarifi Şimdi Anlaşıldı Lezzet Sırları : Yunan Usulü Bayatlamayan Tuzlu Kurabiye Tarifi
ÇOK OKUNANLAR
Son Anketten Dikkat Çeken Sonuçlar: '22 Yıllık Dönem Geride Kaldı...' Son Anketten Dikkat Çeken Sonuçlar
Milyonlarca Emekliyi Üzen Haber! Maaş Toplantısı İptal, Son Karar Erdoğan'ın Maaş Toplantısı İptal, Son Karar Erdoğan'ın
AKP'li İsimden Erdoğan'a Uyarı: Bu Şartlarda 4 Yıl Seçimsiz Geçmez, Geçse Bile Sonu İyi Olmaz 'Bu Şartlarda 4 Yıl Seçimsiz Geçmez, Geçse Bile Sonu İyi Olmaz'
Tartışmalı Kanun Teklifinin 6 Maddesi Kabul Edildi: Muhalefet Tepkili Tartışmalı Kanun Teklifinin 6 Maddesi Kabul Edildi
Komisyondan Geçti: İşte Kamuda Tasarruf Tedbirleri Düzenlemesinin Ayrıntıları İşte Kamuda Tasarruf Tedbirleri Düzenlemesinin Ayrıntıları