Zeytin Ağacı Galasına Katılmadı! Murat Boz Neye Bozuldu?

Başrollerinde Tuba Büyüküstün, Seda Bakan, Murat Boz, Fırat Tanış, Serkan Altunok, Boncuk Yılmaz, Rıza Kocaoğlu, Aytaç Şaşmaz, Umut Kurt ve Füsun Demirel gibi ünlü isimlerin olduğu Zeytin Ağacı’nın ikinci sezon gala yemeği yapıldı. Dizide 'Toprak' karakterine hayat veren Murat Boz’un katılmaması dikkat çekmişti. Konseri olduğu için katılamadığı belirtilen Boz'un gerçekten galaya neden katılmadığı ortaya çıktı.

Birsen Altuntaş’ın haberine göre; Murat Boz’un Zeytin Ağacı’nın ikinci sezon tanıtım çalışmalarında yer almaması dikkat çekmişti. Şarkıcılıktaki başarısını oyunculukta da sürdüren yakışıklı popçunun gecede olmama nedeniyle ilgili Tuba Büyüküstün “Murat’ın şu anda konseri var, Serkan’ın (Altunorak) da Amerika’da olması gerekiyordu” açıklamasını yapmıştı. Ancak ekibe verilen bilginin doğru olmadığı ortaya çıktı.

Murat Boz’un dün akşam konserinin olmadığı ilerleyen saatlerde de Çeşme Boop’a gittiği öğrenildi. Peki neden Murat Boz, hem röportajlara katılmamış, hem de galada yer almamıştı. Kulislerden sızan bilgilere göre ünlü popçu 2. Sezonda sahnelerinin az olmasına rağmen rolüne devam etmişti ancak çektiği bazı sahnelerin atıldığını öğrenince çok bozuldu ve promosyon çalışmalarında yer almak istemedi. Bu yüzden de galaya gitmedi. Murat Boz’un bugün diziye ait ekip arkadaşlarıyla değil, tek başına olan bir fotoğrafını yayınlaması ise çok konuşuldu. Ünlü popçu 28 Temmuz 2022’de yayınlanan ilk sezondaki tüm etkinliklere katılmış, ekiple de sık sık özel buluşmalarda bir araya gelmişti.

SERKAN ALTINORAK İLE FIRAT TANIŞ DA KATILMADI

Dizide rol alan Serkan Altınorak ile Fırat Tanış da dizinin galasında yer almadı. Serkan Altınorak'ın ABD'de olduğu için diziye katılmadığı belirtilirken, Fırat Tanış'ın ise pazartesi akşamı bademcik enfeksiyonu nedeniyle hastaneye gittiği ve doktorların önerisiyle de hastaneye yattığı öğrenildi.