Murat Boz'dan 'aşk' dedikodularına yanıt

Zeytin Ağacı dizisinde birlikte rol alan şarkıcı Murat Boz ile oyuncu Tuba Büyüküstün arasında aşk dedikodusu çıktı. Murat Boz'dan açıklama geldi.

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Murat Boz'dan 'aşk' dedikodularına yanıt

Zeytin Ağacı dizisinde başrolleri paylaşan Murat Boz ile rol arkadaşı Tuba Büyüküstün'ün aşk yaşadığı iddia edilmişti. Selim Akar’ın YouTube programına konuk olan Murat Boz “Gerçekten sevişmişler, sevgililer” yorumları hakkında konuştu.

Ünlü şarkıcı, “Demek ki iyi oynamışız, ben onu anlıyorum. Tuba’yla hiçbir zaman sevgili olmadık. Çok iyi iki arkadaşız. Çok iyi dostuz hatta. Çok iyi sırdaşız. Bizim asla bir sevgili ilişkimiz olmadı." dedi.

Murat Boz sözlerine, "O sahneler öyle kolay sahneler değil. Ben, yönetmenimiz Burcu (Alptekin) ve Tuba'dan destek aldım. Benim için de çok kolay bir şey değildi. Öyle tek başınıza değilsiniz, etrafta bütün set ekibi var. Tuba’yla çok nadir yakalanan bir dostluğumuz var.” diye devam etti.

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