Tuğba Ekinci sahneye jartiyerle çıktı

Kadınları hedef alan yorumlarıyla sık sık gündeme gelen şarkıcı Tuğba Ekinci, bu kez sahne kıyafetiyle dikkat çekti. "Metroya da askılıyla binmesinler böyle bir ülkede" diyen Ekinci, sahneye jartiyerle çıktı.

Geçtiğimiz yıllarda Sıla ve Ahmet Kural davasına ilişkin "Dayak yemek istemeyen kadın dayak yemez" diyen Tuğba Ekinci, hemcinslerini kızdırmıştı.

Kadınların giyimine de karışan Ekinci, "Metroya da askılıyla binmesinler böyle bir ülkede. Askılı sütyenlerle binmesinler. Ben bu yaşta öyle binmiyorum, yürümüyorum. Eğitim seviyesi karışık olan toplumlarda metroda mini etek, askılı giyinilmez" sözleriyle de tepki çekmişti.

Kadınları hedef alan Ekinci'nin jartiyerle sahneye çıkması dikkat çekti.