Uyuşturucu alırken yakalanmıştı: Mahkemeden 'Feyza Civelek' kararı

Selçuk Ç., 28 Ekim 2023'te Civelek tarafından gece 03.30'da arandığını ve onunla buluşmak için yola çıktığını ifade etti. Selçuk Ç., buluşma öncesinde alkol aldığını ve Civelek için uyuşturucu madde temin ettiğini belirtti. Ancak tam evinin önüne geldiğinde polis tarafından yakalandı.

Selçuk Ç.'nin İfadeleri: Mahkemede ifade veren Selçuk Ç., Civelek ile 1.5 yıldır arkadaş olduklarını ve ikisinin de uyuşturucu kullandığını iddia etti. Civelek’in uyuşturucu içtiğini ve kendisinin de torbacıdan aldığı maddeyi Civelek’e götürdüğünü söyledi. Selçuk Ç., uyuşturucu satmadığını, sadece kullanıcı olduğunu savundu.

Mahkeme, Selçuk Ç.'nin tutukluluk halinin devamına karar verdi ve Feyza Civelek’in tanık olarak dinlenmesi için zorla getirilmesine hükmetti. Duruşma savcısı, dinlenmeyen tanıkların dinlenmesi için işlem yapılmasını talep etti.

NE OLMUŞTU?

Polis Operasyonu: İkili, 28 Ekim gecesi yapılan bu konuşmadan sonra polis tarafından sokakta yakalandı. Selçuk Ç. gözaltına alınarak tutuklandı ve "uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama" suçundan minimum 15 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı.

Feyza Civelek'in zorla mahkemeye getirilmesi kararı, davanın seyrini değiştirebilir. Civelek’in ifadesi, davanın sonucunu etkileyebilecek önemli detaylar ortaya koyabilir. Mahkeme, Selçuk Ç.'nin iddialarını ve Civelek’in savunmasını dikkate alarak, uyuşturucu ticareti suçlamasına dair nihai kararını verecek.