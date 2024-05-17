İhanet itirafıyla şaşırttı: "Aldattıktan 15 gün sonra evlenme teklif etti"

Tayfun Duygulu, 2020 yılında hayatını birleştirdiği mimar Bella Duygulu ile geçtiğimiz gün 'Aramızda Kalmasın' programına konuk oldu. Ünlü çiftin, evlilik öncesi büyük bir ayrılığın eşiğinden döndüğü ortaya çıktı.

"İHANET ÇOK KÖTÜ BİR ŞEY"

Canlı yayında evlenmeden önce ihanete uğradığını itiraf eden Bella, "İhanet çok kötü bir şey. İnsan karnına yumruk yemiş gibi hissediyor. Bütün dünyası başına yıkılıyor Allah kimseye yaşatmasın. Bir tatsızlık geçti, toparladık" dedi.

"30 YIL GEÇSE DE UNUTAMAM"

Bella Duygulu, "Evlenmeden önce Tayfun beni aldattı. İhaneti rüyamda gördüm ve yakaladım. 30 yıl geçse de unutamam. Hâlâ elim ayağım titriyor ama çok affettirdi kendisini" şeklinde konuştu.

Yaşadığı büyük şoktan kısa düre sonra evlilik teklifi alan Duygulu, "Beni aldattıktan 15 gün sonra evlenme teklif etti. Tabii ki kırgınlıklar kalıyor. Kendisine güveni saygısı olan bir kadın hiçbir zaman unutmaz ama çok sevdim" ifadelerini kullandı.

"BELLA RUH İKİZİM'

Eşinin canlı yayındaki ihanet itirafı karşısında şaşkınlık yaşayan ünlü sanatçı Tayfun Duygulu, "Kendimi affettirdim. Hemen evlilik teklif ettim. Bella ruh ikizim" dedi.