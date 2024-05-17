Kalben'e yapılan operasyonun detayları ortaya çıktı: Şantaj işe yaramayınca ihbar etmiş!

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından ünlü şarkıcı Kalben'in evine operasyonu düzenlenmişti. Yürütülen soruşturma doğrultusunda ikamete yapılan baskında şarkıcı Kalben Sağdıç gözaltına alındı.

Evde yapılan aramalarda ise üç parça halinde ağırlığı 15 gram gelen 'skunk' türü uyuşturucu madde ile birlikte 2 bin avro, 730 dolar ve bin 500 TL ele geçirilmişti.

Evinde yapılan aramada, oyuncak araba içerisinde uyuşturucu madde bulunan Kalben'in bir kavanozla balkondan aşağı da uyuşturucu madde attığı tespit edilmiş, şarkıcı hakkında adli kontrol ve yurt dışına çıkış yasağı verilmişti.

EMNİYETE UYUŞTURUCU İÇERKEN ÇEKİLEN VİDEOSU GÖNDERİLDİ

Sabah'ta yer alan habere göre, magazin dünyasının gündemine bomba gibi düşen operasyonun detayları ortaya çıktı. Kalben'in ikametine yapılan operasyonun arkasında İstanbul Emniyet Müdürlüğüne yapılan bir ihbarda Kalben'in yurt dışında iken kokain isimli uyuşturucu maddeyi kullanırken gizlice çekilmiş bir videosunun gönderildiği öğrenildi.

Söz konusu ihbarda ünlü şarkıcının uyuşturucu madde satışı yaptığı iddia edilince emniyetin düğmeye bastığı belirlendi.

ÜNLÜLERE UYUŞTURUCU TEMİN EDİYOR

İhbarcının emniyete gönderdiği dilekçede, 'Şarkıcı Kalben Sağdıç uyuşturucu kullanıyor ve çevresine para karşılığı dağıtım yapıyor." şeklinde devam eden ihbarda asıl uyuşturucuyu getiren kişilerin ismini de verirken, ünlü şarkıcının yine magazin dünyasında tanınan birçok kişiye uyuşturucu madde sağladığını belirtti.

Ayrıca yurtdışından ülkeye giriş yaptığı sırada enstrümanların içerisinde ülkeye uyuşturucu madde soktuğu anlatıldı.

GİZLİCE VİDEOSUNU ÇEKİP PARA KARŞILIĞI ŞANTAJ YAPTILAR

İhbar sonrası gözaltına alınan Kalben ise verdiği ifadesinde kokain maddesine Harbiye'de verdiği bir konserde çok yakın arkadaşının ziynet eşyalarını çalmasından dolayı üzüldüğünü, bu nedenle uyuşturucu maddeye başladığını söyledi.

İhbarcının iddia ettiği gibi kimseye uyuşturucu madde temin etmediğini söyleyen Kalben, söz konusu videonun İtalya gezisi sırasında bir arkadaşı tarafından gizlice çekildiğini ve yakın zamanlarda video karşılığında kendisinden para istediğini anlattı.

Para vermeyince şantajcının videoyu emniyetle paylaşıp şantajın boyutunu artırdığını söyleyen Kalben, içici olduğunu belirtti. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığının olaya ilişkin yürüttüğü soruşturma devam ediyor.