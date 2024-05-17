Ünlü çift evlendi: Instagram'da soyadını değiştirerek duyurdu

Ünlü oyuncu Pamuk, resmi hesabından soyadını değiştirerek evlendiklerini açıklamış oldu.

Fransa'da futbol hayatını sürdüren ünlü oyuncu Yusuf Yazıcı ile ünlü oyuncu Melisa Aslı Pamuk'un arasındaki ilişki uzun süredir devam ediyordu. Evlilik hazırlıkları yapan ünlü çiftten flaş bir hamle geldi.

INSTAGRAM'DAKİ ADINI DEĞİŞTİRDİ

Melisa Aslı Pamuk, resmi Instagram hesabından soyadını değiştirerek herkesi şaşırttı.



Pamuk profilini, 'Melisa Aslı Yazıcı' olarak değiştirdi. Pamuk'un soyadını değiştirmesiyle ünlü çiftin evlendiği de ortaya çıkmış oldu.