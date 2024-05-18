Selin Şekerci'den sağlık durumuna ilişkin açıklama: 'Büyük düşürdü...'

Oyuncu Selin Ciğerci, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Covid-19'a yakalandığını bildirerek sağlık durumuna ilişkin açıklamalarda bulundu.

Selin Şekerci'den sağlık durumuna ilişkin açıklama: 'Büyük düşürdü...'

Oyuncu Selin Şekerci, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada koronavirüse yakalandığını duyurdu.

En son ‘Aile’ dizisinde rol alan başarılı oyuncu, sağlık durumuna ilişkin açıklama yaptı.

Şekerci açıklamasında, "Covid oldum. Allah alsın büyük düşürdü. Ama her şey kontrol altında. Hadi son düzlük... Güzel günler göreceğiz, güneşli günler..." diye yazdı.

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