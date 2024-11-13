Survivor 2025’te Kısmetse Olur Sürprizi! İki Yarışmacı Yakın Markajda

Survivor 2025’in yarışmacı kadrosunda, bu yazın kaoslarla dolu evlilik yarışması Kısmetse Olur’un ünlü yarışmacılarının da yer alacağı öne sürüldü.

Kısmetse Olur yarışmasında gelin adayı Elif Nur Yel ile yaşadığı fırtınalı aşk ile tanınan Rapçi Sedat ve yarışmaya iki kere katılan kaotik aşk yaşayan Emir Luca Koçhisarlı’nın bu yıl yarışmada olacağı iddiası şimdiden sosyal medyayı karıştırdı.

İki ismin sosyal medya paylaşımları da dikkat çekti. Rapçi Sedat, Acun Medya’nın konumunu işaretleyerek yer bildirimi yapıp bir fotoğraf paylaştı. Emir Luca ise, ‘Fena haberlerim var size’ diyerek bir paylaşım yaptı.

Gözler, Acun Ilıcalı’dan gelecek resmi bir açıklamaya çevrilirken, diğer adayların kim olacağı da merak konusu oldu.

EMİR LUCA KOÇHİSARLI KİMDİR?

İstanbul Bilgi Üniversitesi Uluslarası İşletme Bölümü mezunu, 24 yaşındaki Emir Luca Koçhisarlı’nın annesi İtalyan, kendisi ise İstanbul’da yaşıyor.

Akrep burcu, 1.84 cm boyu olan Luca, katıldığı Kısmetse Olur programı ile ismini duyurmuş, en uzun ilişkisinin 15 yaşından 19 yaşına kadar sürdüğünü açıklamıştı.

Yarışmada gelin adayı Simge’ye talip olarak gelen Luca, Simge’nin elenmesinin ardından Buse Yılmaz, ardından da Rotinda ile dolu dizgin aşk yaşamış, kaoslarla gündem olmuştu. Yarışma sonrasında sosyal medyada fenomen haline gelen Luca, kariyerine DJ olarak devam etmiş, TikTok fenomeni Sude ile ilişkiye başlamıştı.

SEDAT POLAT KİMDİR?

Rap sanatçısı olan Sedat Polat, yarışmada Elif isimli gelin adayı ile ilişki yaşamış, program bitince de ilişkilerini devam ettirmişlerdi. Espi mahlasıyla şarkılarını seslendiren yarışmacı, yarışma sonrasında da albüm yaparak kariyerinde müzik dünyasından ilerledi.

Kaynak: Gerçek Gündem