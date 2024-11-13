Herkesin Gözü Bu Tarihlerdeydi... ÖSYM 2025 Sınav Takvimini Açıkladı

ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Bayram Ali Ersoy, 2025 yılı sınav takvimini açıkladı. 2025 yılında ÖSYM tarafından uygulanacak olan sınavlara ilişkin “ÖSYM 2025 Yılı Sınav Takvimi”ne 13 Kasım 2024 günü saat 11.15’ten itibaren ÖSYM’nin https://www.osym.gov.tr adresinden erişilebilecek.

İşte 2025 yılı tüm ÖSYM sınavlarının yapılacağı tarihler...

Kaynak: Gerçek Gündem