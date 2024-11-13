MasterChef ve Survivor Yarışmacısıydı! Yasin Obuz'un Görüntüleri Olay Oldu... Yasa Dışı Bahis Reklamı Yaptı mı?

Yasa dışı bahse teşvik soruşturmasının ardından MasterChef ve Survivor ile tanınan Yasin Obuz'un yasa dışı bahis sitesinin reklamını yaptığının iddia edildiği görüntüler gündem oldu. Obuz, iddialar sonrası "Saçma sapan ithamlar sinirimi bozdu. Yayın açacağım, açıklamamı yapacağım" dedi.

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Aralarında Serdar Ortaç ve Mehmet Ali Erbil'in de olduğu 16 kişi 11 Kasım'da 'yasa dışı bahse teşvik' suçlamasıyla gözaltına alınmıştı. İbrahim Yılmaz, Emirhan Karuç, Aleyna Göreci, Emircan Çelik, Ramazan Karkin, Aleksandr Menshikov, Muhammed Sümertaş, Esma Sözen, Soner Kabakçı, Yağmur Şifa Yaprak, Sefa Caner Sarıçam ile Muzaffer Zorbey Erkoçlar tutuklanmış; Erbil ve Ortaç'a ev hapsi kararı verilmişti.

MasterChef ve Survivor Yarışmacısıydı! Yasin Obuz'un Görüntüleri Olay Oldu... Yasa Dışı Bahis Reklamı Yaptı mı? - Resim : 1

Bu karar sonrası sosyal medyada yasa dışı bahis reklamı yaptığı iddia edilen birçok fenomen ve ünlünün videoları paylaşılmaya başlandı. Bunlardan biri de önce MasterChef ardından da Survivor ile ismini duyuran Yasin Obuz oldu.

MasterChef ve Survivor Yarışmacısıydı! Yasin Obuz'un Görüntüleri Olay Oldu... Yasa Dışı Bahis Reklamı Yaptı mı? - Resim : 2

Obuz, iddialar sonrası bir video yayınlayarak "Saçma sapan ithamlar sinirimi bozdu. Yayın açacağım, açıklamamı yapacağım" dedi.

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Kaynak: Gerçek Gündem

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