MasterChef ve Survivor Yarışmacısıydı! Yasin Obuz'un Görüntüleri Olay Oldu... Yasa Dışı Bahis Reklamı Yaptı mı?

Aralarında Serdar Ortaç ve Mehmet Ali Erbil'in de olduğu 16 kişi 11 Kasım'da 'yasa dışı bahse teşvik' suçlamasıyla gözaltına alınmıştı. İbrahim Yılmaz, Emirhan Karuç, Aleyna Göreci, Emircan Çelik, Ramazan Karkin, Aleksandr Menshikov, Muhammed Sümertaş, Esma Sözen, Soner Kabakçı, Yağmur Şifa Yaprak, Sefa Caner Sarıçam ile Muzaffer Zorbey Erkoçlar tutuklanmış; Erbil ve Ortaç'a ev hapsi kararı verilmişti.

Bu karar sonrası sosyal medyada yasa dışı bahis reklamı yaptığı iddia edilen birçok fenomen ve ünlünün videoları paylaşılmaya başlandı. Bunlardan biri de önce MasterChef ardından da Survivor ile ismini duyuran Yasin Obuz oldu.

Obuz, iddialar sonrası bir video yayınlayarak "Saçma sapan ithamlar sinirimi bozdu. Yayın açacağım, açıklamamı yapacağım" dedi.

Kaynak: Gerçek Gündem