'Issız Adam 2' mi Geliyor? Filmin Başrolü Melis Birkan Cevapladı

Yayınlandığı dönemde büyük ses getiren Issız Adam filminde Cemal Hünal ile başrolü paylaşan Melis Birkan’dan dikkat çeken bir açıklama geldi. Birkan, “Issız Adam 2 Olacak mı?” sorusuna cevap verdi.

'Issız Adam 2' mi Geliyor? Filmin Başrolü Melis Birkan Cevapladı

Çağan Irmak’ın yönetmen koltuğunda oturduğu ve 2008 yılında vizyona giren Issız Adam filminin başrollerinden Melis Birkan'dan dikkat çeken bir açıklama geldi. Birkan, herkesin aklındaki soruyu cevapladı.

'Issız Adam 2' mi Geliyor? Filmin Başrolü Melis Birkan Cevapladı - Resim : 1

Katıldığı bir etkinlikte “Issız Adam filminin devamı çekilecek mi?” sorusu yöneltilen Birkan, “Bana böyle bir bilgi gelmedi. O yüzden hiçbir fikrim yok. Bence o öyle kalsa daha güzel olur gibi geliyor bana” dedi.

“Teklif gelse 2.sini kabul etmem diyor musunuz?” sorusuna ise “Öyle bir şey demiyorum. Biraz senaryoya da bağlı. İlkinin senaryosu çok güzel olduğu için filmde oynamıştım. İkinciler hep ilki aratır ya, o yüzden birde kalsa daha güzel olur. İlkte kalksa daha tatlı olur sanki ama tabii ikinci gelecek senaryonun da ne olduğuna bağlı…” şeklinde cevap verdi.

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