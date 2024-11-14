Ünlü Model Cinayetten Tutuklandı! 3 Suçtan Yargılanacak

Geçtiğimiz pazar günü, ABD'nin New York kenti Bronx bölgesinde 35 yaşında bir erkek, göğsünden bıçaklanarak öldürülmüş olarak bulundu. Kadeem Grant adlı maktulü 20 yaşındaki ünlü model Dynus Saxon'un katlettiği tespit edildi. Son dönemin parlayan yıldızlarından olan model, 11 Kasım Pazartesi günü tutuklandı.

3 SUÇTAN YARGILANACAK

People'ın aktardığına göre; Vogue İtalya ile L'Officiel'e kapak olan ve Levi's ile Calvin Klein gibi markalara da modellik yapan Saxon'un, "ikinci derece cinayet", "birinci derece adam öldürme" ve "dördüncü derece silah bulundurma" suçlamalarıyla karşı karşıya olduğu öğrenildi.

HOLLYWOOD ETKİNLİKLERİNE KATILIYORDU

Ünlü modelin Instagram profilinde, temmuz ayındaki Deadpool & Wolverine film gösterimi de dahil olmak üzere pek çok Hollywood etkinliğindeki fotoğrafları ve birçok bilinen marka için yaptığı modellik çalışmaları yer alıyor.

Kaynak: Gerçek Gündem